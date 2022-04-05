Страна ЕС обсуждает с «Газпромом» оплату газа в рублях

Венгерская энергетическая компания MVM обсуждает с «Газпромом» оплату поставок газа в рублях, как того потребовал от недружественных стран президент РФ Владимир Путин . Об этом сообщил российский посол в республике Евгений Станиславов.

«Между государственной энергетической компанией MVM, которая как раз и заключала долгосрочный контракт с „Газпром экспортом“, эти вопросы обсуждаются», — заявил Евгений Станиславов РИА «Новости».

Ранее Владимир Путин подписал указ о продаже газа недружественным странам только за рубли. Эта мера стала ответом на санкции Запада из-за спецоперации РФ по защите Донбасса. О готовности выполнить требование России заявили Латвия и Словакия. Еще ряд стран, такие как Германия, Франция, Италия, отказались. Три четверти россиян поддержали это решение президента. На фоне него рубль начал укрепляться.