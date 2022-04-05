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2 часа назад

Европейская страна начала переговоры о покупке газа за рубли

Лера Букина

Венгерская энергетическая компания MVM ведет переговоры с «Газпромом» о переводе расчетов за газ на российскую валюту. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов, передает Прайм.

Страна ЕС начала переговоры о покупке газа за рубли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Между государственной энергетической компанией MVM, которая как раз и заключала… долгосрочный контракт с «Газпром экспортом», эти вопросы (о переводе расчетов в рубли — ред.) обсуждаются», — подчеркнул посол.

Вместе с тем Станиславов отметил, что официальные комментарии венгерских руководителей на эту тему ему неизвестны.

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31 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, который с 1 апреля определяет новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Теперь таким покупателям будет необходимо открывать в Газпромбанке специальные рублевые счета для оплаты поставок. У покупателя будет возможность переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку «голубого топлива», банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будут осуществляться расчеты с поставщиком газа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в России в дальнейшем могут отменить указ о поставке газа за рубли, однако, по его словам, в настоящее время это самый надежный вариант для России.

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