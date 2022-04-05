Страна ЕС начала переговоры о покупке газа за рубли

31 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, который с 1 апреля определяет новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Теперь таким покупателям будет необходимо открывать в Газпромбанке специальные рублевые счета для оплаты поставок. У покупателя будет возможность переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку «голубого топлива», банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будут осуществляться расчеты с поставщиком газа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в России в дальнейшем могут отменить указ о поставке газа за рубли, однако, по его словам, в настоящее время это самый надежный вариант для России.