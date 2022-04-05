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1 час назад

«Газпром» приступил к сокращению деятельности в ФРГ

Лера Букина

«Газпром» остановил отбор и закачку газа в крупнейшем подземном хранилище газа (ПХГ) Германии «Реден». Об этом сообщает EADaily.

«Газпром» остановил отбор и закачку газа в крупнейшем хранилище Германии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным оператора ПХГ Astora, работы по закачке и отбору газа в «Редене» прекратились в 7:00 1 апреля. Перед этим газохранилище находилось в режиме отбора и подачи «голубого топлива» в газотранспортную систему Германии.

К 4 апреля запасы активного газа в «Редене» были на уровне 21 миллион кубометров в сутки. «Реден» - крупнейшее хранилище Германии. Его запасы могут достигать 3,9 млрд кубометров.

В двух других управляемыми Astora газохранилищах работы ведутся. Уточняется, что утром 5 апреля в австрийском «Хайдахе» и немецком «Йемгуме» наблюдались закачка и отбор газа. Запасы указанных ПХГ на сегодняшний день также демонстрируют минимальные уровни.

Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек сообщил, что компания Gazprom Germania GmbH, которая с 1 апреля перестала контролироваться российским «Газпромом», передана под управление Федеральному сетевому агентству (BNetzA) Германии до 30 сентября. Министерство экономики в понедельник выпустило правовое постановление, согласованное в правительстве ФРГ.

Компании,Роберт Хабек,Газпром,
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