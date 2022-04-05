«Газпром» остановил отбор и закачку газа в крупнейшем хранилище Германии

«Газпром» остановил отбор и закачку газа в крупнейшем подземном хранилище газа (ПХГ) Германии «Реден». Об этом сообщает EADaily.
По данным оператора ПХГ Astora, работы по закачке и отбору газа в «Редене» прекратились в 7:00 1 апреля. Перед этим газохранилище находилось в режиме отбора и подачи «голубого топлива» в газотранспортную систему Германии.
К 4 апреля запасы активного газа в «Редене» были на уровне 21 миллион кубометров в сутки. «Реден» - крупнейшее хранилище Германии. Его запасы могут достигать 3,9 млрд кубометров.
В двух других управляемыми Astora газохранилищах работы ведутся. Уточняется, что утром 5 апреля в австрийском «Хайдахе» и немецком «Йемгуме» наблюдались закачка и отбор газа. Запасы указанных ПХГ на сегодняшний день также демонстрируют минимальные уровни.
Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек сообщил, что компания Gazprom Germania GmbH, которая с 1 апреля перестала контролироваться российским «Газпромом», передана под управление Федеральному сетевому агентству (BNetzA) Германии до 30 сентября. Министерство экономики в понедельник выпустило правовое постановление, согласованное в правительстве ФРГ.