«Газпром» остановил отбор и закачку газа в крупнейшем хранилище Германии

«Газпром» остановил отбор и закачку газа в крупнейшем подземном хранилище газа (ПХГ) Германии «Реден». Об этом сообщает EADaily.

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По данным оператора ПХГ Astora, работы по закачке и отбору газа в «Редене» прекратились в 7:00 1 апреля. Перед этим газохранилище находилось в режиме отбора и подачи «голубого топлива» в газотранспортную систему Германии.

К 4 апреля запасы активного газа в «Редене» были на уровне 21 миллион кубометров в сутки. «Реден» - крупнейшее хранилище Германии. Его запасы могут достигать 3,9 млрд кубометров.

В двух других управляемыми Astora газохранилищах работы ведутся. Уточняется, что утром 5 апреля в австрийском «Хайдахе» и немецком «Йемгуме» наблюдались закачка и отбор газа. Запасы указанных ПХГ на сегодняшний день также демонстрируют минимальные уровни.