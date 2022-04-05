«Газпром» возобновил прокачку газа по «Силе Сибири»

Российская компания «Газпром» сообщила о возобновлении прокачки газа по газопроводу «Сила Сибири» после проведения ремонтных работ.

«Плановые профилактические работы на газопроводе «Сила Сибири» завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена», — говорится в заявлении «Газпрома».

В начале сентября прошлого года поставки газа в Китай по «Силе Сибири» четвёртый раз за год обновили абсолютный рекорд.