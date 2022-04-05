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36 минут назад

«Газпром» возобновил прокачку газа по газопроводу «Сила Сибири» после ремонта

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Российская компания «Газпром» сообщила о возобновлении прокачки газа по газопроводу «Сила Сибири» после проведения ремонтных работ.

«Газпром» возобновил прокачку газа по «Силе Сибири»
Фото: ТАССТАСС

«Плановые профилактические работы на газопроводе «Сила Сибири» завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена», — говорится в заявлении «Газпрома».

1 апреля компания сообщила о продолжении выполнения контрактных обязательств.

В начале сентября прошлого года поставки газа в Китай по «Силе Сибири» четвёртый раз за год обновили абсолютный рекорд.

Компании,Газпром,
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