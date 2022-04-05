Раскрыты данные о запасах импортных лекарств в России

Многие иностранные производители лекарств отказались от остановки своих поставок в Россию и произвели такое количество медикаментов, которого должно хватить до конца этого года. Об этом заявил РИА Новости управляющий директор специализированного фармоператора NC Logistic Гарольд Власов, передает «Прайм».

«Несмотря на все ограничения, произведенные лекарственные препараты будут доставлены в Россию. Мои выводы основаны на активных отгрузках наших зарубежных клиентов — импорт фармацевтических товаров не останавливается», — подчеркнул он.

По словам Власова, сейчас производители, которые объявили о желании продолжить работу на российском рынке, выстраивают альтернативную логистику в новых реалиях.

«Компании находятся в поисках решений: как по экономически оправданной и безопасной транспортной логистики, так и по экономически обоснованным продолжениям их деятельности на территории РФ в целом. Рентабельность предполагает сокращение затрат, численности персонала. Возможно, для некоторых эффективным решением станет переход на поставки и продажи произведенной продукции через агентов. В роли агентов могут выступать логистические операторы, которые в рамках договора управляют товаром — импорт, хранение, продажа», — указал собеседник.

По его словам, тарифы на транспортировку неизбежно повысятся, независимо от предпринимаемых усилий по оптимизации затрат. На это влияет как двукратный рост цен на топливо, так и повышение ставок страхования, дополнительное плечо при авиаперевозках и трудности при перевалке груза в портах, подытожил Власов.