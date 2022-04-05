Костин: ВТБ будет работать в Крыму

"Крым - это наша территория, и мы будем работать там. В каком формате? <...> Там создана достаточно эффективная система, <...> поэтому все эти связи будем налаживать, развивать. Мне кажется, сейчас очень важно привлечь инвестиции в Крым, прежде всего в индустрию отдыха. И, конечно, мы думаем и работаем над этим", - сказал Костин.