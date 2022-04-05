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1 час назад

Костин заявил, что формат работы ВТБ в Крыму пока обсуждается

ТАСС

Банк ВТБ будет работать в Крыму, формат работы находится на стадии обсуждения, сообщил глава ВТБ Андрей Костин на пресс-подходе в Госдуме.

Костин: ВТБ будет работать в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Крым - это наша территория, и мы будем работать там. В каком формате? <...> Там создана достаточно эффективная система, <...> поэтому все эти связи будем налаживать, развивать. Мне кажется, сейчас очень важно привлечь инвестиции в Крым, прежде всего в индустрию отдыха. И, конечно, мы думаем и работаем над этим", - сказал Костин.

ВТБ будет докапитализирован, конкретных объемов пока нет.

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