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2 часа назад

Российские магазины столкнулись с нехваткой ленты для этикеток

Lenta.ru

Cамоклеящаяся лента, которую российские ретейлеры используют для весовых товаров, подорожала примерно в четыре раза за месяц, пишет «Коммерсантъ».

Российские магазины столкнулись с нехваткой ленты для этикеток
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Одному магазину в среднем нужно около двух тысяч упаковок в месяц, подсчитала партнер One Story Ольга Сумишевская. В России клейкую ленту для этикеток почти никто не производит, главным поставщиком была финская Raflatac. Она отказалась работать в стране из-за ситуации на Украине.

Шведская Fasson продолжает поставки, однако ее мощностей не хватает для обеспечения спроса. В «Азбуке вкуса» отметили, что лента подорожала примерно втрое. Магазинам, которые столкнулись с этой проблемой, придется перейти на более дешевые российские аналоги без нанесения логотипа, полагает директор сети «Вкустер» Сергей Плис. Другим вариантом могли бы стать закупки у Китая, но по этому направлению есть логистические трудности.

Для сокращения расхода ленты в магазинах «Реалъ» уже сократили ассортимент некоторых товаров с низкими продажами. Ранее Федеральная налоговая служба России (ФНС) решила временно не штрафовать магазины, которые не могут выдать покупателям бумажные чеки из-за дефицита кассовой ленты.

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