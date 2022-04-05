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1 час назад

Лисин сместил Мордашова с первого места рейтинга богатейших россиян

Газета.Ruиещё 3

Совладелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин стал богатейшим россиянином. Об этом пишет Forbes.

Сменился лидер рейтинга богатейших россиян
Фото: ТАССТАСС

Состояние Лисина оценивается в $18,4 млрд. Несмотря на то, что за год оно сократилось на $7,8 млрд, это не помешало занять ему первое место в рейтинге самых богатых россиян.

Второе место оказалось у совладельца «Норильского никеля» Владимира Потанина с состоянием в $17,3 млрд. Основатель Telegram Павел Дуров занял третью строчку с $15,1 млрд. Четвертая позиция у совладельца «Новатэк» Леонида Михельсона $14 млрд. Замыкает пятерку лидеров бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием в $13,2 млрд, который в недавнем прошлом был на первом месте рейтинга.

Лисин уже ранее занимал первые места в этом рейтинге. Это было в 2010, 2011 и 2018 году.

Миллиардер предупредил власти о последствиях экспорта за рубли

Ранее во вторник Лисин заявил, что расширение перечня товаров, которые должны будут экспортироваться за рубли, может выбросить Россию с международных рынков. По его словам, многие меры стали приниматься «стремительно», отчего их последствия «не были проанализированы в полной мере».

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