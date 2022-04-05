Danone может уйти из России

Французская продовольственная компания Danone, производящая молочную продукцию и другие продукты питания, рассматривает уход c российского рынка. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Danone изучает возможность ухода из России», - заявил агентству источник, близкий к компании.

Он также подчеркнул, что на данном этапе окончательного решения принято не было.

Ранее в начале марта сообщалось, что Danone приняла решение приостановить инвестиционные проекты в России, но сохранить производство молочной продукции и детского питания. Компания также подчеркивала, что отслеживает развитие ситуации. Она, как отмечалось, будет следовать решениям французских властей, с которыми она остается в тесной координации.