Danone может уйти из России

Французская продовольственная компания Danone, производящая молочную продукцию и другие продукты питания, рассматривает уход c российского рынка. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Danone изучает возможность ухода из России», - заявил агентству источник, близкий к компании.
Он также подчеркнул, что на данном этапе окончательного решения принято не было.
Ранее в начале марта сообщалось, что Danone приняла решение приостановить инвестиционные проекты в России, но сохранить производство молочной продукции и детского питания. Компания также подчеркивала, что отслеживает развитие ситуации. Она, как отмечалось, будет следовать решениям французских властей, с которыми она остается в тесной координации.
В целях «демилитаризации и денацификации Украины» Россия инициировала спецоперацию в Донбассе. За таким шагом последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против различных секторов российской экономики. Многие иностранные компании объявили о приостановке деятельности в России. В частности, Coca-Cola (бренды Coca-Cola, Fanta, Schweppes, Sprite, Bon Aqua, Fuze Tea и другие) сообщила о приостановке работы производства. Компания намерена продавать только товары первой необходимости. Mars (бренды M&M’s, Snickers, Mars, Dove, Milky Way, Skittles, Twix, Bounty и другие) решила приостановить импорт и экспорт, а также инвестиции в России.