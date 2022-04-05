Илон Маск впервые возглавил рейтинг богатейших людей планеты по версии Forbes

Председатель совета директоров и основной акционер Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин стал богатейшим россиянином по версии Forbes. Его состояние оценивается в $18,4 млрд. На втором месте — совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин ($17,3 млрд), на третьем — основатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров ($15,1 млрд). Четвёртое место в российском списке Forbes за совладельцем НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном ($14 млрд), пятое — за бенефициаром «Северстали» Алексеем Мордашовым ($13,2 млрд). Лисин уже возглавлял список богатейших россиян в 2010, 2011 и 2018 годах. Сейчас он обошёл Владимира Потанина. По сравнению с 2021 годом состояние основного акционера НЛМК снизилось на $7,8 млрд, годом ранее он занимал третью строчку с состоянием в $26,2 млрд. Ни сам бизнесмен, ни его комбинат не попали под санкции ЕС и США, отметили журналисты. Forbes сообщил , что суммарное состояние российских долларовых миллиардеров за год сократилось на 42% и составило $353 млрд. Число таких богачей уменьшилось с 123 до 88 человек. Основатель Telegram Павел Дуров ранее возглавлял рейтинг самых разбогатевших за 2021 год российских миллиардеров по версии Forbes. В декабре сообщалось, что состояние предпринимателя за год выросло сразу на $13,81 млрд — до $17,24 млрд. Таким образом, за это время он потерял $2,1 млрд. Дурову удалось взобраться на третью строчку благодаря сильному падению состояний у большинства других российских миллиардеров. Forbes отметил , что все бизнесмены в первой десятке российского списка рейтинга, за исключением основателя Telegram, представляют промышленный сектор, а пятеро из них попали под западные санкции. При этом в стране появились и новые богачи с состоянием выше $1 млрд. В рейтинге впервые оказались совладелец «Фармстандарта» Егор Кульков ($2,4 млрд) и основатель инвесткомпании Freedom Holding Тимур Турлов ($2 млрд). Фото: Pixabay, Pixabay License