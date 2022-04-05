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50 минут назад

Стало известно о закрытии магазина Decathlon в Петербурге

Алиса Селезнёва

Французская сеть спортивных магазинов Decathlon объявила о начале приостановке работы своих магазинов в Санкт-Петербурге с 6 апреля. Об этом сообщает РБК.

Стало известно о закрытии магазина Decathlon в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

29 марта в Decathlon заявили, что приостанавливают свою деятельность в России. При этом в компании пообещали поддержать 2,5 тысячи российских сотрудников, которые работают в сети с 2006 года.

Сегодня стало известно, что с завтрашнего дня магазин Decathlon Питерленд на Приморском проспекте будет закрыт. Остальные магазины сети, а также онлайн-магазин пока продолжат работу, о времени их закрытия в компании пообещали проинформировать дополнительно.

Основной причиной временной приостановки работы в России в Decathlon назвали «внешние условия, не позволяющие обеспечивать поставки товаров».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Ее целью была заявлена «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ ЕС, США и другие западные страны ввели против России масштабные санкции, затронувшие в том числе банковский сектор, логистическую систему и перевозки.

На фоне украинского кризиса многие зарубежные компании объявили о приостановке работы в России (часть из них заморозили работу и в Белоруссии). В их числе - IKEA, McDonald’s, H&M, Inditex (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka).

Компании,Владимир Путин,Ikea,ЕС,
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