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29 минут назад

"Газпром" отозвал своих представителей из управления Gazprom Germania

ТАСС

Gazprom Germania и Gazprom Marketing & Trading должны прекратить использование товарных знаков "Газпрома", холдинг также отозвал своих представителей из управления компанией, сообщает "Газпром". Такое решение было принято после того, как Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ отдало компанию Gazprom Germania GmbH под попечительское управление Федерального сетевого агентства.

"Газпром" отозвал своих представителей из управления Gazprom Germania
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Gazprom Germania GmbH, ее подконтрольные компании, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd., а также их объекты вложений должны прекратить использование товарных знаков "Газпрома", в том числе в наименованиях и фирменной символике, чтобы избежать дальнейшего отождествления их деятельности с группой "Газпром", — говорится в сообщении.

"Группа "Газпром" также отзывает своих представителей из органов управления Gazprom Germania GmbH, ее подконтрольных компаний и их объектов вложений", - добавили в холдинге.

Компании,Газпром,
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