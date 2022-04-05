"Газпром" отозвал своих представителей из управления Gazprom Germania

Gazprom Germania и Gazprom Marketing & Trading должны прекратить использование товарных знаков "Газпрома", холдинг также отозвал своих представителей из управления компанией, сообщает "Газпром". Такое решение было принято после того, как Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ отдало компанию Gazprom Germania GmbH под попечительское управление Федерального сетевого агентства.
"Gazprom Germania GmbH, ее подконтрольные компании, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd., а также их объекты вложений должны прекратить использование товарных знаков "Газпрома", в том числе в наименованиях и фирменной символике, чтобы избежать дальнейшего отождествления их деятельности с группой "Газпром", — говорится в сообщении.
"Группа "Газпром" также отзывает своих представителей из органов управления Gazprom Germania GmbH, ее подконтрольных компаний и их объектов вложений", - добавили в холдинге.