"Газпром" отозвал своих представителей из управления Gazprom Germania

Gazprom Germania и Gazprom Marketing & Trading должны прекратить использование товарных знаков "Газпрома", холдинг также отозвал своих представителей из управления компанией, сообщает "Газпром". Такое решение было принято после того, как Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ отдало компанию Gazprom Germania GmbH под попечительское управление Федерального сетевого агентства.