"Яндекс" закроет сервис "Яндекс.Инвестиции" из-за технических ограничений после наложения санкций в отношении банка ВТБ. Закрытие сервиса будет поэтапным, 11 апреля "Яндекс" отключит возможность покупать новые бумаги и пополнять счет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

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"Из-за ограничений, с которым столкнулся наш партнер ВТБ, пользователи "Инвестиций" не могут полноценно управлять своими активами: например, больше нельзя торговать ценными бумагами иностранных компаний. Поэтому мы приняли решение закрыть сервис", - сообщили в пресс-службе "Яндекса".

Закрытие будет поэтапным, объяснили в компании. 11 апреля "Яндекс" отключит возможность покупать новые бумаги и пополнять счет.

"Продавать активы и выводить средства в "Инвестициях" можно будет еще какое-то время - как минимум до 15 апреля", - пояснили в пресс-службе.

Пользователи смогут продать бумаги и вывести сбережения, также можно ничего не предпринимать и восстановить доступ к счету в ВТБ.

"Мы пришлем инструкцию, как это сделать. Инструкция будет доступна и после закрытия "Инвестиций". Также есть возможность перевести активы другому брокеру", - уточнили в пресс-службе.