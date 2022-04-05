"Яндекс" закроет сервис "Яндекс.Инвестиции" из-за технических ограничений после наложения санкций в отношении банка ВТБ. Закрытие сервиса будет поэтапным, 11 апреля "Яндекс" отключит возможность покупать новые бумаги и пополнять счет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
"Из-за ограничений, с которым столкнулся наш партнер ВТБ, пользователи "Инвестиций" не могут полноценно управлять своими активами: например, больше нельзя торговать ценными бумагами иностранных компаний. Поэтому мы приняли решение закрыть сервис", - сообщили в пресс-службе "Яндекса".
Закрытие будет поэтапным, объяснили в компании. 11 апреля "Яндекс" отключит возможность покупать новые бумаги и пополнять счет.
"Продавать активы и выводить средства в "Инвестициях" можно будет еще какое-то время - как минимум до 15 апреля", - пояснили в пресс-службе.
Пользователи смогут продать бумаги и вывести сбережения, также можно ничего не предпринимать и восстановить доступ к счету в ВТБ.
"Мы пришлем инструкцию, как это сделать. Инструкция будет доступна и после закрытия "Инвестиций". Также есть возможность перевести активы другому брокеру", - уточнили в пресс-службе.
"Яндекс" добавил в свою подписку "Плюс" финансовый сервис в партнерстве с платформой "ВТБ Капитал Инвестиции" в 2020 году. 24 февраля Великобритания и США объявили о санкциях в отношении ВТБ. Банк добавлен в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). На внесенные в этот список институты налагаются максимальные ограничения. Их активы блокируются, вводится запрет на долларовые транзакции и любые действия с контрагентами из США.