Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+14° в 
USD 83.35EUR 91.73
Войти в почту
1 час назад

"Яндекс" закроет сервис "Яндекс.Инвестиции" из-за ограничений работы банка ВТБ

ТАССиещё 1

"Яндекс" закроет сервис "Яндекс.Инвестиции" из-за технических ограничений после наложения санкций в отношении банка ВТБ. Закрытие сервиса будет поэтапным, 11 апреля "Яндекс" отключит возможность покупать новые бумаги и пополнять счет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Яндекс" закроет сервис "Яндекс.Инвестиции"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Из-за ограничений, с которым столкнулся наш партнер ВТБ, пользователи "Инвестиций" не могут полноценно управлять своими активами: например, больше нельзя торговать ценными бумагами иностранных компаний. Поэтому мы приняли решение закрыть сервис", - сообщили в пресс-службе "Яндекса".

Закрытие будет поэтапным, объяснили в компании. 11 апреля "Яндекс" отключит возможность покупать новые бумаги и пополнять счет.

"Продавать активы и выводить средства в "Инвестициях" можно будет еще какое-то время - как минимум до 15 апреля", - пояснили в пресс-службе.

Пользователи смогут продать бумаги и вывести сбережения, также можно ничего не предпринимать и восстановить доступ к счету в ВТБ.

"Мы пришлем инструкцию, как это сделать. Инструкция будет доступна и после закрытия "Инвестиций". Также есть возможность перевести активы другому брокеру", - уточнили в пресс-службе.

"Яндекс" добавил в свою подписку "Плюс" финансовый сервис в партнерстве с платформой "ВТБ Капитал Инвестиции" в 2020 году. 24 февраля Великобритания и США объявили о санкциях в отношении ВТБ. Банк добавлен в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). На внесенные в этот список институты налагаются максимальные ограничения. Их активы блокируются, вводится запрет на долларовые транзакции и любые действия с контрагентами из США.

Компании,Банк ВТБ,Яндекс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители