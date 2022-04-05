Vestas покинет российский рынок

Датская компания по производству оборудования для возобновляемой энергетики Vestas планирует покинуть российский рынок, сообщает «Интерфакс».

Фото: Reuters Reuters

О планах уйти из России объявило руководство компании на годовом собрании акционеров.

Гендиректор Vestas Хенрик Андерсен заявил, что компания собирается уходить контролируемым образом, осуществив передачу бизнеса в соответствии с международными и местными законами.

Особое внимание, по словам Андерсона, компания уделит обеспечению безопасности и условий жизни российских сотрудников.

В течение некоторого периода компания продолжит осуществлять в РФ определенные виды деятельности.

Vestas владеет двумя заводами на территории России.

Предприятие «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» по производству композитных лопастей для турбин ветрогенераторов (ВЭУ) работает в Ульяновске с 2018 года. В Дзержинске расположено производство гондол для ветрогенераторных установок на базе завода Liebherr, запущенное Vestas совместно с «Роснано».