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33 минуты назад

Vestas покинет российский рынок

Вероника Полынина

Датская компания по производству оборудования для возобновляемой энергетики Vestas планирует покинуть российский рынок, сообщает «Интерфакс».

Vestas покинет российский рынок
Фото: ReutersReuters

О планах уйти из России объявило руководство компании на годовом собрании акционеров.

Гендиректор Vestas Хенрик Андерсен заявил, что компания собирается уходить контролируемым образом, осуществив передачу бизнеса в соответствии с международными и местными законами.

Особое внимание, по словам Андерсона, компания уделит обеспечению безопасности и условий жизни российских сотрудников.

В течение некоторого периода компания продолжит осуществлять в РФ определенные виды деятельности.

Vestas владеет двумя заводами на территории России.

Предприятие «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» по производству композитных лопастей для турбин ветрогенераторов (ВЭУ) работает в Ульяновске с 2018 года. В Дзержинске расположено производство гондол для ветрогенераторных установок на базе завода Liebherr, запущенное Vestas совместно с «Роснано».

Ранее Vestas сообщала о приостановке действующих и всех новых проектов в РФ.

Компании,Роснано,
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