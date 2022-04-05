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1 час назад

Vici уходит из России

Вероника Полынина

Владелец торговой марки Vici литовский производитель продуктов питания Viciunu grupe остановит бизнес в России в течение ближайших 3-4 месяцев. Об этом говорится в сообщении компании, которое приводит «Интерфакс».

Vici уходит из России
Фото: vici.euvici.eu

По словам главы группы Шарунаса Матийошайтиса, связанные с уходом с российского рынка работы занимают не один месяц. Эти проблемы испытывает весь крупный бизнес, объявивший о прекращении присутствия в РФ.

Viciunu grupe объявила об уходе из России 7 марта. Тогда же были остановлены все инвестиции в производство, логистику, торговлю в России, заморожены все спонсорские и маркетинговые кампании, а также прекращена закупка сырья для производства в Калининградской области.

Согласно заявлению компании, с 7 марта производство ведется на сырье, ввезенном в Россию до начала военной операции на Украине, с тем чтобы рассчитаться с поставщиками и финансовыми партнерами в Европе. Утверждается, что заказанные до начала спецоперации 200 морских контейнеров с сырьем вернули поставщику.

Глава группы Шарунас Матийошайтис сообщил также об «интенсивных» переговорах с потенциальными покупателями российского бизнеса Viciunu.

Viciunu grupe создана в 1991 году. Компания является одним из крупнейших в Европе производителей крабовых палочек и прочих продуктов из сурими и рыбы. Продукция с товарным знаком Vici поставляется в 61 страну мира. В корзину продуктов компании входит более чем 3 тысячи наименований под товарными знаками Vici, Esva, Columbus и др. В год Viciunu производит 158 тысяч тонн пищевых продуктов.

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