Vici уходит из России

Владелец торговой марки Vici литовский производитель продуктов питания Viciunu grupe остановит бизнес в России в течение ближайших 3-4 месяцев. Об этом говорится в сообщении компании, которое приводит «Интерфакс».

Фото: vici.eu vici.eu

По словам главы группы Шарунаса Матийошайтиса, связанные с уходом с российского рынка работы занимают не один месяц. Эти проблемы испытывает весь крупный бизнес, объявивший о прекращении присутствия в РФ.

Viciunu grupe объявила об уходе из России 7 марта. Тогда же были остановлены все инвестиции в производство, логистику, торговлю в России, заморожены все спонсорские и маркетинговые кампании, а также прекращена закупка сырья для производства в Калининградской области.

Согласно заявлению компании, с 7 марта производство ведется на сырье, ввезенном в Россию до начала военной операции на Украине, с тем чтобы рассчитаться с поставщиками и финансовыми партнерами в Европе. Утверждается, что заказанные до начала спецоперации 200 морских контейнеров с сырьем вернули поставщику.

Глава группы Шарунас Матийошайтис сообщил также об «интенсивных» переговорах с потенциальными покупателями российского бизнеса Viciunu.