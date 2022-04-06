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45 минут назад

Intel приостанавливает работу в России

Елена Прошина

Американская корпорация Intel – один из ведущих поставщиков микропроцессоров – приостанавливает свою деятельность в России из-за ситуации на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Intel приостанавливает работу в России
Фото: IntelIntel

«С настоящего момента мы приостановили всю предпринимательскую деятельность в России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ведутся работы «над поддержкой своих сотрудников, в том числе 1,2 тыс. работников в России».

В начале марта текущего года Intel сообщила о приостановке поставок своей продукции в РФ и Белоруссию.

Intel занимается выпуском электронных устройств и компьютерных компонентов, в том числе микропроцессоров. С 2020 года мир сталкивается с нехваткой полупроводников, которая связана с резко возросшим спросом на эту продукцию из-за перевода мобильной связи во многих странах мира на системы пятого поколения.

Компании,Intel,
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