Intel приостанавливает работу в России

Американская корпорация Intel – один из ведущих поставщиков микропроцессоров – приостанавливает свою деятельность в России из-за ситуации на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.
«С настоящего момента мы приостановили всю предпринимательскую деятельность в России», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ведутся работы «над поддержкой своих сотрудников, в том числе 1,2 тыс. работников в России».
В начале марта текущего года Intel сообщила о приостановке поставок своей продукции в РФ и Белоруссию.
Intel занимается выпуском электронных устройств и компьютерных компонентов, в том числе микропроцессоров. С 2020 года мир сталкивается с нехваткой полупроводников, которая связана с резко возросшим спросом на эту продукцию из-за перевода мобильной связи во многих странах мира на системы пятого поколения.