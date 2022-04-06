Intel приостанавливает работу в России

Американская корпорация Intel – один из ведущих поставщиков микропроцессоров – приостанавливает свою деятельность в России из-за ситуации на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Фото: Intel Intel

«С настоящего момента мы приостановили всю предпринимательскую деятельность в России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ведутся работы «над поддержкой своих сотрудников, в том числе 1,2 тыс. работников в России».

В начале марта текущего года Intel сообщила о приостановке поставок своей продукции в РФ и Белоруссию.