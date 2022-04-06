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1 час назад

Канада ввела новые санкции против российских бизнесменов

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Канада ввела новые персональные санкции против России. Об этом сообщил РБК. Новые ограничения коснулись девяти человек, в том числе главы НОВАТЭКа Леонида Михельсона, главы «Норникеля» Владимира Потанина и основателя группы «Ренова» Виктора Вексельберга. Уточняется, что попавшим под ограничения запретят совершать сделки с любой собственностью в Канаде и получать заёмное финансирование.

Канада ввела новые санкции против российских бизнесменов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также под канадские санкции попали акционер «Сибура» Кирилл Шамалов, бывший глава совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский и его жена Галина Пумпянская, основной владелец «Русагро» Вадим Мошкович, глава компании «Марафон Групп» Александр Винокуров и начальник Главного управления Генштаба Вооружённых сил РФ Игорь Костюков.

Другим приказом правительство Канады включило в санкциионные списки девять белорусских граждан. Рестрикции, в частности, коснулись заместителей министра обороны Белоруссии Андрея Жука, Андрея Бурдыко и Сергея Симоненко.

В конце марта Канада ввела санкции в отношении 160 членов российского Совета Федерации из-за ситуации на Украине. До этого в санкционный перечень попали миллиардеры Роман Абрамович, Алишер Усманов, глава Центроизбиркома Элла Памфилова и другие.

6 апреля стало известно, что администрация президента США Джо Байдена готовится объявить о новых санкциях против крупнейших российских банков. По словам корреспондента The Wall Street Journal Вивьен Салама, ограничения затронут Альфа-банк и станут продолжением мер, введённых ранее. О каких конкретно санкциях идёт речь, она не уточнила.

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