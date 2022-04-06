Канада ввела новые санкции против российских бизнесменов

Канада ввела новые персональные санкции против России. Об этом сообщил РБК. Новые ограничения коснулись девяти человек, в том числе главы НОВАТЭКа Леонида Михельсона, главы «Норникеля» Владимира Потанина и основателя группы «Ренова» Виктора Вексельберга. Уточняется, что попавшим под ограничения запретят совершать сделки с любой собственностью в Канаде и получать заёмное финансирование.

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Другим приказом правительство Канады включило в санкциионные списки девять белорусских граждан. Рестрикции, в частности, коснулись заместителей министра обороны Белоруссии Андрея Жука, Андрея Бурдыко и Сергея Симоненко.

В конце марта Канада ввела санкции в отношении 160 членов российского Совета Федерации из-за ситуации на Украине. До этого в санкционный перечень попали миллиардеры Роман Абрамович, Алишер Усманов, глава Центроизбиркома Элла Памфилова и другие.