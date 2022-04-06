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3 часа назад

Стало известно, кому перейдут активы Carlsberg

Лера Букина

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group, которая объявила об уходе с российского рынка, ведет переговоры с группой компаний «Черноголовка» и израильской группой CBC о продаже российского бизнеса. Об этом сообщила в среду датская газета Berlingske со ссылкой на источники.

Стало известно, кому перейдут активы Carlsberg
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что российский производитель газированных напитков «Черноголовка» заинтересовался приобретением «Балтики» (дочерняя компания Carlsberg Group), в которой на восьми крупных пивоварнях трудятся более 8 тыс. человек.

Израильская компания CBC Group – вторая заинтересованная сторона. Напомним, что ей Carlsberg продал пакет акций компании Israel Beer Breweries в 2008 году. У нее с 1968 года имеется лицензия на продажу Coca-Cola в Израиле.

На данный момент подробностей возможной сделки нет. Датская пивоварня может лишиться очень больших сумм на продаже российского производства, полагают эксперты. Последние данные свидетельствовали о том, что бизнес в России оценивался почти в 20 млрд крон ($2,93 млрд).

Carlsberg Group в конце марта сообщила, что

останавливает новые инвестиции и экспорт в Россию, прекращает производство, продажи и рекламу бренда Carlsberg. Также компания объявила о стратегическом пересмотре присутствия компании в РФ. Ранее крупнейшая международная пивоваренная компания Heineken сообщила об уходе с российского рынка. Она намерена передать свой бизнес в стране новому владельцу.

Председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман ранее заявил, что на полный уход иностранных пивных брендов из России и исчезновение их товаров с полок магазинов страны потребуется не менее трех месяцев. Вместе с тем он подчеркнул, что текущая ситуация открывает новые возможности для российских производителей.

Компании,Даниил Бриман,Coca-Cola,
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