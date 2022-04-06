Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 83.35EUR 91.73
Войти в почту
1 час назад

Польша заморозила активы "Северстали"

ТАССиещё 1

Власти заморозили активы компании "Северсталь". Об этом сообщил в среду в Сейме (нижней палате парламента) замглавы МВД Польши Мачей Вонсик.

Польша заморозила активы «Северстали»
Фото: ТАССТАСС

"Польша выполнила санкции Европейского союза и заморозила имущество российских олигархов и предпринимателей, которые находятся в санкционном списке", - сказал он. "Самой крупной фирмой, имущество которой было заморожено, стала "Северсталь", - добавил министр.

"В целом мы заморозили [российское] имущество на сумму около 140 млн злотых ($33 млн)", - информировал он.

Ранее власти Польши информировали о намерении провести конфискацию российского имущества и активов в республике, чтобы затем использовать эти средства на восстановление Украины. Однако польская конституция, в которой закреплено право собственности, не позволяет этого сделать. В этой связи руководство республики подготовило проект внесения поправок в конституцию Польши, которые должны изменить закрепленные в главном законе страны положения.

Также на рассмотрение Сейма был вынесен законопроект, предусматривающий возможность замораживания средств и ресурсов, находящихся в собственности или под контролем физических или юридических лиц, организаций и органов, которые будут внесены в специальный список МВД. Сообщается, что в этот список войдут лица и организации, "прямо или косвенно поддерживающие российскую агрессию против Украины".

Компании,Северсталь,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители