Польша заморозила активы «Северстали»

Власти заморозили активы компании "Северсталь". Об этом сообщил в среду в Сейме (нижней палате парламента) замглавы МВД Польши Мачей Вонсик.

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"Польша выполнила санкции Европейского союза и заморозила имущество российских олигархов и предпринимателей, которые находятся в санкционном списке", - сказал он. "Самой крупной фирмой, имущество которой было заморожено, стала "Северсталь", - добавил министр.

"В целом мы заморозили [российское] имущество на сумму около 140 млн злотых ($33 млн)", - информировал он.

Ранее власти Польши информировали о намерении провести конфискацию российского имущества и активов в республике, чтобы затем использовать эти средства на восстановление Украины. Однако польская конституция, в которой закреплено право собственности, не позволяет этого сделать. В этой связи руководство республики подготовило проект внесения поправок в конституцию Польши, которые должны изменить закрепленные в главном законе страны положения.