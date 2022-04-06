Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+14° в 
USD 82.60EUR 90.60
Войти в почту
3 часа назад

Pegasus решил возобновить полеты из России в Турцию

Lenta.ru

Pegasus Airlines вернул в продажу билеты из России в Турцию. Об этом сообщается на сайте турецкого авиаперевозчика.

Pegasus решил возобновить полеты из России в Турцию
Фото: ReutersReuters

Рейсы из Москвы в Стамбул и Анталью и из Санкт-Петербурга в Стамбул планируется возобновить с 11-12 апреля. Так, из аэропорта Домодедово вылеты будут осуществляться ежедневно, по понедельникам, средам и субботам заявлено по два прямых вылета.

Рейсы из Петербурга планируется выполнять на воздушных судах Airbus A320 и Boeing 737-800, время в пути составит четыре часа, уточнили в пресс-службе аэропорта Пулково. Пассажиры смогут воспользоваться ими четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

В мае перевозчик собирается вернуть рейсы в Турцию из Краснодара, Махачкалы и Грозного.

Турецкий авиаперевозчик приостановил полеты в Россию 13 марта. В руководстве компании пояснили: такое решение приняли, опасаясь «операционных рисков» из-за антироссийских санкций, введенных западными странами.

Компании,Аэропорт Домодедово,Boeing,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители