Hempel уходит из России

"В марте мы приостановили свою деятельность в России из-за ухудшения торгового климата. Сейчас мы приняли решение отказаться от нашего бизнеса в РФ. Мы сделаем все возможное, чтобы гарантировать трудоустройство наших коллег в России в будущем. Мы по-прежнему сосредоточены на поддержке и безопасности наших сотрудников в регионе, и, хотя мы сожалеем об этом исходе, по нашим ощущениям, у нас нет другого выбора", - приводятся в сообщении слова главы компании Ларса Петерссона.