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3 часа назад

Hempel уходит из России

ТАССиещё 1

Датская компания Hempel, специализирующая на производстве лакокрасочных покрытий, объявила об уходе с российского рынка. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на официальном сайте предприятия.

Hempel уходит из России
Фото: HempelHempel

"В марте мы приостановили свою деятельность в России из-за ухудшения торгового климата. Сейчас мы приняли решение отказаться от нашего бизнеса в РФ. Мы сделаем все возможное, чтобы гарантировать трудоустройство наших коллег в России в будущем. Мы по-прежнему сосредоточены на поддержке и безопасности наших сотрудников в регионе, и, хотя мы сожалеем об этом исходе, по нашим ощущениям, у нас нет другого выбора", - приводятся в сообщении слова главы компании Ларса Петерссона.

В заявлении отмечается, что Hempel присутствует в России с 1996 года, в ее местном подразделении заняты 124 человека.

Ранее в марте компания приняла решение о приостановке деятельности в РФ, поставок в страну и из нее и остановке своего завода в Ульяновске.

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