«Лукойл» остановит заводы из-за избытка продукции

«Лукойл» предупредил об остановке заводов из-за избытка нефтепродуктов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо главы и совладельца компании Вагита Алекперова вице-премьеру РФ Александру Новаку. Сообщается, что на фоне снижения поставок за рубеж компания столкнулась с излишками мазута.

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«В переработке произошло резкое снижение объемов отгрузки мазута и, как следствие, образование избытка данного топлива в хранилищах», — говорится в документе.

По мнению главы компании, заполнение хранилищ может привести к остановке нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и снижению производства топлива.

В связи с этим Алекперов хочет перенаправить избыток мазута на ТЭЦ и предлагает временно отменить высокие штрафы за негативное воздействие на экологию. Отмечается, что перевод теплоэлектростанций на мазут является для энергетиков вынужденной мерой: обычно его используют только в случае, если есть перебои с поставками газа или лимиты его потребления исчерпаны. По правилам энергорынка, генкомпании должны использовать наиболее дешевый вид топлива — газ. По информации авторов, в случае перехода на мазут у нефтекомпании значительно вырастут платежи за негативное воздействие на окружающую среду.

«Лукойл» владеет четырьмя НПЗ в России и является вторым после «Роснефти» крупнейшим нефтепереработчиком в РФ. В 2021 году компания переработала около 43 млн тонн нефти.