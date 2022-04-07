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52 минуты назад

PepsiCo нашел способы остаться в России

Елена Прошина

Крупнейший производитель напитков PepsiCo, который был вынужден покинуть российский рынок в связи с рядом западных санкций, рассматривает возможность создания новых продуктов с другими названиями. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию компании.

PepsiCo нашел способы остаться в России
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в статье, в презентации были представлены восемь позиций продукта New Cola: в пластиковых бутылках объемом от 0,33 л до 2,25 л. Также на слайде были изображены напитки со вкусом апельсина и лимона с лаймом под брендом Fruitz в пластиковых бутылках емкостью от 0,5 л до 2 л. Предполагается, что эти напитки послужат заменителями Pepsi, Mirinda и 7Up.

Кроме того, издание сообщает о возможном расширении ассортимента местного бренда «Русский дар». В настоящий момент под ним выпускается только квас.

Как пишет «Коммерсантъ», в PepsiCo отказались от комментариев. Эксперты считают, что в нынешних условиях и с учетом отказа от рекламы изменения грозят снижением доли. Один из основателей Famous Amazing Brands (напитки Vanilla Flight и Anarchy) Антон Стельмаков считает, что PepsiCo может также поменять рецептуру напитков, чтобы новые продукты не ассоциировались у россиян с ушедшими брендами.

Ранее компания PepsiCo прекратила продажу своей продукции на территории России в связи с рядом санкций со стороны США и стран ЕС.

Компании,Коммерсант,ЕС,
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