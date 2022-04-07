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1 час назад

Ozon будет производить дефицитные товары под СТМ

Sostav.ru

Ozon изучает возможность запуска линейки собственных торговых марок, чтобы заместить выпадающий ассортимент в проблемных категориях. Компания подала заявку на регистрацию торговых марок Ozon Pets, Ozon Sports, Ozon Baby, Ozon Travel и Ozon Home, сообщает «Коммерсант».

Ozon планирует создать собственные торговые марки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

СТМ позволит не только заместить выпадающий из-за непростой геополитической обстановки ассортимент, но и увеличит объемы собственных товаров на маркетплейсе, уверены в компании. Планируется, что производством недостающей продукции займутся российские партнеры.

По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, недостаток потребительских товаров уже наблюдается в ряде категорий, например среди автомобильных комплектующих, предметов роскоши, а также товаров для дома, fashion, детских товаров, строительных и отделочных материалов. С точки зрения ассортимента Ozon сможет определять наиболее популярные товары за счет существующих у них данных о продажах, уверен эксперт. По таким принципам работает Amazon, для которого СТМ является ключевым элементом ассортимента.

Однако другие эксперты, опрошенные изданием, полагают, что локальные производители вряд ли смогут справиться со спросом, а также соблюсти должные стандарты качества. Партнер One Story Ольга Сумишевская считает, для ряда категорий производство будет организовано в Казахстане и Узбекистане. По её мнению, популярность собственных марок маркетплейса будет определяться качеством — именно этот критерий является решающим.

О намерении Ozon выпускать товары под торговой маркой стало известно летом прошлого года. Первыми на Ozon Express вышли 40 наименований продуктов питания, в том числе кофе, молочные продукты, вода, снеки и лимонады. Сейчас в ассортименте СТМ вместе с готовой едой более 170 наименований.

Компании,Михаил Бурмистров,Amazon,Коммерсант,
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