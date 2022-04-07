Подсчитаны запасы автомобильных шин в России

Запасов автомобильных шин в России хватит примерно на два года, подсчитал «Коммерсантъ» на основе данных системы маркировки «Честный знак».

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В настоящий момент на складах производителей и импортеров хранится около 61 миллиона шин для легковых автомобилей. Из них 26,5 миллиона летних шин, 14 миллионов зимних шипованных, 11,5 миллиона зимних нешипованных и 9 миллионов всесезонных.

При условии сохранения спроса на уровне 2021 года этих запасов должно хватить на 11-18 месяцев. Так, в последние годы годовой объем рынка автомобильных шин в России составлял 30 миллионов штук, а под влиянием пандемии коронавируса этот показатель снизился.

При этом в марте на рынке наблюдался ажиотажный спрос. В первые две недели месяца было куплено 1,2 миллиона шин против 0,4 миллиона за аналогичный период в феврале. Отчасти всплеск спроса объясняется сезонностью, объяснили опрошенные изданием специалисты, частично он вызван ажиотажем на фоне сообщений об уходе из России некоторых иностранных производителей.