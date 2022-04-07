Shell оценила связанные с ее работой в РФ потери

Потери британской нефтегазовой компании Shell, связанные с ее деятельностью в России, составят от 4 до $5 млрд в первом квартале 2022 года. Об этом говорится в прогнозе, опубликованном в четверг утром на сайте компании.

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"Ожидается, что в первом квартале 2022 года после уплаты налогов воздействие от снижения стоимости внеоборотных активов и дополнительных расходов (как то: списание дебиторской задолженности, ожидаемые потери по кредитам и обременительным контрактам), связанное с деятельностью в России, составит от 4 до $5 до млрд", - сказано в документе.

28 февраля Shell объявила о выходе из всех совместных проектов с РФ, включая "Северный поток - 2" (10% акций) и проект "Сахалин-2" по производству СПГ (27,5% акций), а 8 марта сообщила о намерении "начать поэтапный отказ от российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ". Компания прекратила покупать российскую сырую нефть на спотовом рынке и не продлевала долгосрочные нефтяные контракты с российскими поставщиками. Как отмечается в документе, это может быть сделано "лишь по прямому указанию правительства" Великобритании.