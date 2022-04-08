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1 час назад

Booking оплатила штраф в 1,3 млрд рублей

Российская Газетаиещё 4

Компания Booking отчиталась об уплате штрафа в 1,3 млрд рублей, который на нее наложила Федеральная антимонопольная служба. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

Booking оплатила штраф в 1,3 млрд рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что в августе прошлого года компанию признали виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. По мнению надзорного ведомства, компания навязывала гостиницам, отелям и хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров. В результате на Booking был наложен оборотный штраф.

В ФАС считают, что решение по Booking.com должно привести к снижению на рынке гостиничных услуг.

"Решение точно будет способствовать развитию конкуренции в этом секторе и позволит другим агрегаторам предоставлять услуги на конкурентных условиях с Booking.com", - отмечал заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Петр Иванов.

Компании,Петр Иванов,ФАС России,
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