PepsiCo может начать выпуск новых продуктов специально для России

Один из крупнейших производителей напитков PepsiCo рассматривает создание новых продуктов под иными названиями и в других упаковках после того, как головной офис решил приостановить продажи в стране Pepsi, Mirinda и 7Up. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на фрагмент презентации компании с описанием новых напитков.

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В ней представлены восемь позиций продукта New Cola: в пластиковых бутылках объемом от 0,33 литра до 2,25 литра, в алюминиевой банке 0,33 литра и стеклянной бутылке 0,25 литра. Напитки со вкусом апельсина и лимона с лаймом обозначены под брендом Fruitz. Они представлены в пластиковых бутылках емкостью от 0,5 литра до 2 литров.

Предусматривается и расширение ассортимента местного бренда «Русский дар», следует из слайда, с которым ознакомилась газета. В настоящее время под его именем выпускают только квас. В дальнейшем планируется выпуск лимонадов с разными вкусами. В PepsiCo не стали давать комментариев.

Как уточнил источник «Коммерсанта» в отрасли, в презентации речь идет об одном из возможных вариантов развития категории газированных напитков компании в России в новых условиях. На заводах PepsiCo может оставаться запас сырья для разлива Pepsi, Mirinda и 7Up на несколько месяцев. В течение этого времени компания может изучить варианты для загрузки производства, подчеркнул собеседник издания.