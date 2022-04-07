Х5 отменила ряд ограничений на продажу товаров

Торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», принадлежащие X5 Group, решили отменить большую часть ограничений по продаже товаров в одни руки на фоне снижения ажиотажного спроса. Это следует из сообщения X5.

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Отмечается, что сейчас основные товары бакалейной группы продают без ограничений.

Решение ввести в марте ограничения было принято в связи с резким повышением потребительского спроса, а также из-за случаев покупки больших объемов товара для его дальнейшей перепродажи. Каждая сеть осуществляла мониторинг спроса и устанавливала ограничения на отпуск в одни руки отдельных товаров, ориентируясь на динамику. Так, это коснулось сахара первой цены, гречневой крупы, риса и др.

Х5 обратила внимание на эффективность данной меры. В течение марта, как указала она, спрос постепенно стал снижаться, при этом в ряде регионов показатели продажи неделя к неделе уменьшаются на десятки процентов.

Сейчас общие продажи гречневой крупы, сахара, соли, вермишели и подсолнечного масла в торговых сетях X5 демонстрируют более низкие уровни по сравнению с концом февраля и началом марта. По состоянию на 5 апреля спрос на гречку в торговых сетях компании был в три раза ниже пикового значения начала марта, на сахар - меньше в 4 раза, на соль - меньше в 3,5 раза, на подсолнечное масло - меньше в 3,4 раза от пикового мартовского значения.

Наряду с этим растут запасы продукции на распределительных центрах и в магазинах. В сравнении с концом февраля запасы гречки увеличились в три раза и достигают месяца продаж при текущем уровне спроса, сахара и соли - более двух недель.