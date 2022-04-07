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2 часа назад

«Лукойл» предупредил об остановке заводов из-за избытка нефтепродуктов

Лера Букина

В компании «Лукойл» прогнозируют остановку нефтеперерабатывающих заводов в связи с образовавшимся избытком нефтепродуктов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо главы и совладельца компании Вагита Алекперова вице-премьеру Александру Новаку.

«Лукойл» предупредил об остановке заводов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На фоне ограничений, которые были введены против РФ, «в переработке произошло резкое снижение объемов отгрузки мазута и, как следствие, образование избытка данного топлива в хранилищах». В этой связи существует большая вероятность остановки НПЗ, вследствие чего снизится производство топлива, указано в письме.

После возникновения сложностей с логистикой и оплатой поставок появились трудности и с поставками мазута из России. В марте 2022 года его экспорт сократился более чем в полтора раза в сравнении с февралем, отметил Олег Жирнов из КПМГ. По его словам, резервуарный парк ограничен, а для хранения мазута подходят далеко не все резервуары, поскольку него требуется теплоизоляция и дополнительное подогревание.

В «Лукойле» выступили с инициативой временно перенаправить объемы мазута в качестве топлива на ТЭЦ. Это бы позволило избежать возможной остановки производства, считают там. Мера станет вынужденной, поскольку мазут обычно используют, если есть перебои с поставками газа, или лимиты его потребления исчерпаны.

В Минприроде подчеркнули, что одобрение предложений «Лукойла» может повлечь за собой снижение средств региональных бюджетов на экологию. В этой связи, как отмечается, целесообразно перерассчитать валовые выбросы, отразив в них увеличенное использование мазута.

Ранее 6 апреля Минфин США сообщил, что запрет импорта нефти из РФ может спровоцировать резкий рост цен. В ведомстве отметили, что проблема с блокировкой экспорта нефти из России заключается в том, что многие страны, в частности, в Европе, очень сильно от этого зависят.

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