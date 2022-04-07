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1 час назад

РЖД не смогли погасить долларовые еврооблигации в срок из-за санкций

Газета.Ru

ОАО «РЖД» из-за влияния санкций Великобритании не смогло погасить выпуск долларовых еврооблигаций в срок, сообщает «Интерфакс».

РЖД не смогли погасить долларовые еврооблигации в срок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Компания должна была 5 апреля погасить выпуск еврооблигаций номинальным объемом около $605 млн и выплатить накопленный доход по нему. Эмитент еврооблигаций RZD Capital не смог получить от РЖД средства для выплат держателям этих долговых бумаг.

Отмечается, что оплата не состоялась из-за технических проблем, вызванных британскими санкциями. РЖД попали под санкции Великобритании 24 марта, которые коснулись 59 физических лиц и предприятий России.

Компания заявляет, их представители обращались в Управление по реализации финансовых санкций Великобритании (OFSI) с просьбой предоставить лицензию, позволяющую обслуживать свои долговые обязательства. При этом отмечается, что обработка запроса может занять несколько недель.

Из заявления РЖД следует, что выплаты по евробондам компании в различных валютах могут быть отложены или приостановлены на неопределенный срок соответствующими платежными агентами или банками-корреспондентами в связи с их внутренними комплаенс-процедурами.

Компании,РЖД,
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