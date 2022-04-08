США расширили санкции против АЛРОСЫ

Новые антироссийские санкции США затронули и крупнейшего в мире производителя алмазов — российскую группу алмазодобывающих компаний «Алроса». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление американского Минфина.

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В генеральной лицензии Минфин предписал американским физическим и юридическим лицам завершить финансовые операции с «Алросой» до 7 мая 2022 года.

Новые ограничения в отношении «Алросы» расширяют уже введенные ранее санкции на привлечение капитала. Они предполагают заморозку собственности и финансовых активов попавших под рестрикции компаний и физлиц на американской территории.

Кроме того, под санкции попали восемь россиян и 29 организаций из России за «связь с Объединенной судостроительной корпорацией».