Бизнес в России начал активнее открывать счета в юанях

Российские банки зафиксировали рост переводов средств из долларов и евро в юани, а также открытия новых счетов именно в китайской валюте, пишет «Коммерсантъ». При этом число операций с китайской валютой пока заметно отстает от объемов торгов американской и европейской.

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«Ъ» отмечает, что переход бизнес-клиентов на юани стал вынужденной мерой, потому что в условиях санкций валютные операции с долларом и евро практически невозможны. О массовом открытии счетов в китайской валюте газета узнала, опросив крупные кредитные организации.

Например, в Тинькофф-банке объем средств на счетах в юанях увеличился примерно в восемь раз, в МТС-банке — в четыре раза, а в банке «Санкт-Петербург» число открытых корпоративных счетов в юанях в марте выросло почти в 3,5 раза. Один из источников газеты заявил, что в марте каждый третий новый валютный счет открывался в юанях.

В банках считают, что клиенты переходят на китайскую валюту по нескольким причинам:

Введенные санкции.

Необходимость поиска новых партнеров для бизнеса, которые могли бы стать альтернативой европейским поставщикам.

Относительная стабильность юаня.

По данным Тинькофф-банка, если в 2021 году доля платежей бизнеса в юанях в Китай составляла 15–25%, то весной 2022 года она возросла до 30% по количеству платежей и до 40% — по сумме.

На юани переходят, по данным кредитных учреждений, компании, которые занимаются оптовой торговлей (запчасти, текстиль, пищевые продукты), а также российские нефтяники, угольщики, металлурги.