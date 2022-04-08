Япония введет санкции против «Сбербанка» и «Альфа-банка»

Власти Японии запретят импорт угля, древесины и водки из России и расширят санкции в отношении российских банков, включив в этот список «Сбербанк» и «Альфа-банк». Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, пишет ТАСС.

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«Мы запретим импорт угля из России. За счет срочного обеспечения альтернатив и постепенного сокращения импорта мы уменьшим нашу зависимость от России в энергетическом секторе», - заявил он.

Также премьер-министр Японии анонсировал введение со следующей недели запрета на импорт из России машинного оборудования, водки и некоторых видов древесины.

По словам Кисиды, Япония расширяет санкции и в отношении российских банков. «Мы приняли решение заморозить активы российских банков «Сбербанка» и «Альфа-банка», - пояснил он.

Западные страны и их союзники начали вводить масштабные антироссийские санкции после начала Россией спецоперации на Украине, блокировав, в том числе и активы Банка России. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT были отключены ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ.