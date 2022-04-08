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45 минут назад

ЕС решил заморозить активы «четырех ключевых российских банков»

Алиса Селезнёва

Европейский союз в рамках пятого пакета санкций в отношении РФ полностью заморозил активы четырех «ключевых российских банков». Об этом сообщает Совет ЕС.

ЕС заморозил активы «четырех ключевых российских банков»
Фото: EPAEPA

Также принято решение о полном запрете транзакций. Пока информации о том, каких именно кредитных организаций это коснулось, нет.

Также стало известно, что под запретом оказался импорт удобрений и древесины из России.

Ранее против России начали вводить международные консолидированные санкции из-за начала военной спецоперации на территории Украины. В частности, США и ЕС ввели ограничения против российской банковской системы, а банки ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ отключили от системы SWIFT.

Компании,Новикомбанк,Совкомбанк,Промсвязьбанк,Совет Европы,ЕС,
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