ЕС заморозил активы «четырех ключевых российских банков»

Европейский союз в рамках пятого пакета санкций в отношении РФ полностью заморозил активы четырех «ключевых российских банков». Об этом сообщает Совет ЕС.
Также принято решение о полном запрете транзакций. Пока информации о том, каких именно кредитных организаций это коснулось, нет.
Также стало известно, что под запретом оказался импорт удобрений и древесины из России.
Ранее против России начали вводить международные консолидированные санкции из-за начала военной спецоперации на территории Украины. В частности, США и ЕС ввели ограничения против российской банковской системы, а банки ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ отключили от системы SWIFT.