ЕС заморозил активы «четырех ключевых российских банков»

Европейский союз в рамках пятого пакета санкций в отношении РФ полностью заморозил активы четырех «ключевых российских банков». Об этом сообщает Совет ЕС.

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Также принято решение о полном запрете транзакций. Пока информации о том, каких именно кредитных организаций это коснулось, нет.

Также стало известно, что под запретом оказался импорт удобрений и древесины из России.