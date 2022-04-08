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39 минут назад

Bosch пока не намерена полностью сворачивать бизнес в России

ТАСС

Германский поставщик технологий и услуг в области автомобильных и промышленных технологий, потребительских товаров, строительных и упаковочных технологий Bosch пока не намерен полностью сворачивать бизнес в России. Об этом сообщил глава компании Штефан Хартунг в опубликованном в пятницу интервью газете Handelsblatt.

Bosch раскрыла планы по работе в России
Фото: ReutersReuters

"Пока еще осуществляется важная для снабжения нормального населения деятельность, которая не подпадает под санкции. Мы не хотим ее прекращать без законного основания", - сказал он.

В то же время, по словам Хартунга, из-за санкций поставки товаров в Россию "в значительной мере" парализованы.

"Большая часть нашего бизнеса с российскими клиентами и в России нарушена, это касается и локального производства. Стоит ожидать и новых существенных ограничений работы", - признал глава Bosch.

Компании,
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