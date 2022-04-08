Acer объявил о приостановке работы в России

Производитель компьютеров из Тайваня Acer заявил, что временно прекратит свою работу на территории России из-за ситуации вокруг Украины, сообщили в компании.
«Acer решил приостановить свою деятельность в России в связи с последними событиями», – цитирует заявление компании ТАСС.
Там указали, что Acer «внимательно следит» за событиями на территории Украины.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.