Немецкий производитель продуктов Dr. Oetker объявил о полном уходе из России. Об этом сообщает сайт газеты Handelsblatt.

Издание отмечает, что это первый случай, когда зарубежной компании удалось полностью уйти из России. О таком желании после начала спецоперации на Украине заявляли многие, но это оказалось непросто. Необходимо учитывать множество юридических препятствий.