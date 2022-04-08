Немецкий производитель продуктов Dr. Oetker объявил о полном уходе из России. Об этом сообщает сайт газеты Handelsblatt.
Издание отмечает, что это первый случай, когда зарубежной компании удалось полностью уйти из России. О таком желании после начала спецоперации на Украине заявляли многие, но это оказалось непросто. Необходимо учитывать множество юридических препятствий.
«Интерфакс» напоминает, что ранее Dr. Oetker прекратила поставки в Россию, инвестиции в бизнес и маркетинговую активность на российском рынке. А теперь она продает свой завод в Белгороде его российскому руководству. Завод работает с 2006 года.