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1 час назад

Handelsblatt: Dr. Oetker объявил о полном уходе из России

BFM.RU

Немецкий производитель продуктов Dr. Oetker объявил о полном уходе из России. Об этом сообщает сайт газеты Handelsblatt.

Dr. Oetker объявил о полном уходе из России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Издание отмечает, что это первый случай, когда зарубежной компании удалось полностью уйти из России. О таком желании после начала спецоперации на Украине заявляли многие, но это оказалось непросто. Необходимо учитывать множество юридических препятствий.

«Интерфакс» напоминает, что ранее Dr. Oetker прекратила поставки в Россию, инвестиции в бизнес и маркетинговую активность на российском рынке. А теперь она продает свой завод в Белгороде его российскому руководству. Завод работает с 2006 года.

Компании,
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