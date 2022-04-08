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1 час назад

Acer остановит деятельность в России

Лера Букина

Тайваньский производитель электроники Acer принял решение приостановить свою деятельность в России «в связи с недавними событиями» вокруг Украины. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление компании, опубликованное в пятницу в официальном аккаунте компании в социальной сети Twitter.

Acer объявил о приостановке работы в России
Фото: ReutersReuters

Компания отметила, что «внимательно следит» за конфликтом, возникшим между Москвой и Киевом.

«В связи с последними событиями компания Acer решила приостановить свою деятельность в России», — указано в заявлении.

Производитель электроники рассчитывает на то, что мир будет восстановлен в скором будущем.

Ранее власти Тайваня сообщили, что остров ужесточает контроль над экспортом высокотехнологичной продукции в РФ в рамках санкций. Министерство экономики острова подчеркнуло, что Тайвань расширил список высокотехнологичных товаров, в отношении которых осуществляется строгий экспортный контроль в случае поставок в Россию.

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