Acer объявил о приостановке работы в России

Тайваньский производитель электроники Acer принял решение приостановить свою деятельность в России «в связи с недавними событиями» вокруг Украины. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление компании, опубликованное в пятницу в официальном аккаунте компании в социальной сети Twitter.

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Компания отметила, что «внимательно следит» за конфликтом, возникшим между Москвой и Киевом.

«В связи с последними событиями компания Acer решила приостановить свою деятельность в России», — указано в заявлении.

Производитель электроники рассчитывает на то, что мир будет восстановлен в скором будущем.