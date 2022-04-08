Acer объявил о приостановке работы в России

Тайваньский производитель электроники Acer принял решение приостановить свою деятельность в России «в связи с недавними событиями» вокруг Украины. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление компании, опубликованное в пятницу в официальном аккаунте компании в социальной сети Twitter.
Компания отметила, что «внимательно следит» за конфликтом, возникшим между Москвой и Киевом.
«В связи с последними событиями компания Acer решила приостановить свою деятельность в России», — указано в заявлении.
Производитель электроники рассчитывает на то, что мир будет восстановлен в скором будущем.
Ранее власти Тайваня сообщили, что остров ужесточает контроль над экспортом высокотехнологичной продукции в РФ в рамках санкций. Министерство экономики острова подчеркнуло, что Тайвань расширил список высокотехнологичных товаров, в отношении которых осуществляется строгий экспортный контроль в случае поставок в Россию.