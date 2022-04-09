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1 час назад

S&P понизило кредитный рейтинг России в иностранной валюте до "SD"

Газета.Ruиещё 3

Международное агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с "СС" до "SD", сообщает ТАСС со ссылкой на данные на сайте агентства.

S&P изменило кредитный рейтинг России в иностранной валюте
Фото: DepositphotosDepositphotos

При этом долгосрочный рейтинг в рублях сохранен на уровне "СС" в списке рейтинга на пересмотр (CreditWatch) c негативным прогнозом. 18 марта S&P Global Ratings приняло решение понизить долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России с отметки "ССС-" до "СС", оставив негативный прогноз. До этого агентство Moody's Investors Service обновило кредитный рейтинг России, понизив рейтинг долгосрочного эмитента и необеспеченного долга с "B3" до "Ca" с негативным прогнозом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у России есть необходимые средства и потенциал для исключения дефолта. По словам представителя Кремля, любой дефолт, при его возникновении, носил бы искусственный характер.

Компании,Дмитрий Песков,Moody's,
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