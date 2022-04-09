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1 час назад

В Lush высказались о дальнейшей работе в России

Илья Родин

Владелец сети Lush, предприниматель Дмитрий Азаров заявил, что из-за кризиса он вынужден будет закрыть 17 магазинов из 48. Кроме того, ему придется сократить 200 сотрудников. Об этом пишет Forbes.

В Lush высказались о дальнейшей работе в России
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что существующая в России порядка 20 лет сеть столкнулась с сильнейшим кризисом, вызванным приостановкой поставок товаров из Великобритании. Запасов на складах, по словам Азарова, хватит только на три месяца.

Азаров рассказал также, что для сохранения бизнеса будут рассмотрены «все возможные варианты». В том числе, экстренный запуск собственного косметического производства, сотрудничество с другими брендами, смена ассортимента предлагаемых товаров.

Ранее сообщалось, что английская косметическая компания Lush объявила о приостановке поставок продукции в российские магазины.

Компании,Дмитрий Азаров,
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