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56 минут назад

Пискарев призвал проанализировать и ограничить остающиеся способы заработка Google в РФ

ТАСС

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России изучит, как компания Google зарабатывает в России, следует ограничить остающиеся способы заработка. Об этом заявил глава думской комиссии Василий Пискарев.

"Американская компания, несмотря на свою открытую антироссийскую позицию, никогда не гнушалась зарабатывать в России миллиарды. На днях Роскомнадзор принял ограничительные меры в отношении рекламы любых сервисов Google, а также обязал российские поисковые системы информировать пользователей о нарушениях Google при переходе на его ресурсы. Но надо проанализировать, какие еще способы заработка у Google в России остаются, и ограничить и их", - цитирует Пискарева его пресс-служба в разговоре с ТАСС в субботу.

"Зарабатывать в России тем, кто нарушает наши законы и оскорбляет нашу страну, недопустимо", - подчеркнул парламентарий.

Блокировка канала "Дума ТВ" на YouTube дает все основания для применения в отношении видеохостинга максимально жестких мер реагирования, добавил Пискарев.

"Нам фактически не оставляют выбора. Россию вынуждают принять в отношении YouTube максимально жесткие меры реагирования, предусмотренные нашим законодательством. Не мы объявили информационную войну", - сказал политик.

Ранее канал "Дума ТВ" в своем Telegram-канале сообщил, что компания Google заблокировала его аккаунт на YouTube. Как отмечалось в сообщении, у канала было более 145 тыс. подписчиков, а видео суммарно набрали более 100 млн просмотров.

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