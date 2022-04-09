"Американская компания, несмотря на свою открытую антироссийскую позицию, никогда не гнушалась зарабатывать в России миллиарды. На днях Роскомнадзор принял ограничительные меры в отношении рекламы любых сервисов Google, а также обязал российские поисковые системы информировать пользователей о нарушениях Google при переходе на его ресурсы. Но надо проанализировать, какие еще способы заработка у Google в России остаются, и ограничить и их", - цитирует Пискарева его пресс-служба в разговоре с ТАСС в субботу.