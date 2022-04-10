Журнал Forbes раскрыл заработок самых молодых миллиардеров в 2022 году. Их совокупное состояние достигло 25,8 млрд долларов.

Фото: Reuters Reuters

В рейтинге миллиардеров моложе 30 лет оказались 12 человек, четыре из них — новички, которые заработали состояние самостоятельно. Так, возглавил список 29-летний американец Гэри Ван ($5,9 млрд), который основал криптовалютную биржу FTX вместе с Сэмом Бэнкманом-Фридом. Биржа работает с 2019 года, объем ее транзакций в день может достигать 15 млрд долларов.

На втором месте оказался 27-летний Райан Бреслоу, который бросил Стенфордский университет, чтобы основать сервис для онлайн-оплаты Bolt. Его состояние оценивается в 2 млрд долларов. На третьем месте с состоянием по 1,5 млрд долларов у каждого находятся Педро Франчески и Энрике Дубургас. Они запустили стартап по выпуску кредитных карт Brex, который сейчас оценивается в 12,3 млрд долларов.