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1 час назад

Японская фармкомпания остановила клинические испытания в России

Майк Габриелян

Японские фармацевтические компании Takeda Pharmaceutical и Astellas Pharma откажутся от набора добровольцев в России для испытаний лекарственных препаратов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Nikkei.

Японская фармкомпания остановила клинические испытания в РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Компания Takeda прекратила все инвестиции в российские проекты. На решение повлияли проблемы с логистикой и транзакциями, возникшие на фоне антироссийских санкций. Поставки лекарств и текущие клинические исследования Takeda продолжатся.

Astellas также не будет набирать новых добровольцев для клинических опытов в России и на Украине. Поскольку страны занимают довольно большую долю рынка клинических испытаний, это может сказаться на графике выпуска новых лекарств.

Ранее в Москве одобрили первые льготные кредиты промышленности на 17 млрд рублей. Среди первоочередных получателей – российские фармацевтические компании.

Компании,
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