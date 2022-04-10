Японская фармкомпания остановила клинические испытания в РФ

Японские фармацевтические компании Takeda Pharmaceutical и Astellas Pharma откажутся от набора добровольцев в России для испытаний лекарственных препаратов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Nikkei.

Компания Takeda прекратила все инвестиции в российские проекты. На решение повлияли проблемы с логистикой и транзакциями, возникшие на фоне антироссийских санкций. Поставки лекарств и текущие клинические исследования Takeda продолжатся.

Astellas также не будет набирать новых добровольцев для клинических опытов в России и на Украине. Поскольку страны занимают довольно большую долю рынка клинических испытаний, это может сказаться на графике выпуска новых лекарств.