Глава Bosch раскрыл последствия отказа ФРГ от российского газа

Глава Bosch Стефан Хартунг в интервью газете Handelsblatt заявил, что отказ Германии от газа из России приведет к остановке производства на заводах группы. Об этом пишет РИА «Новости».
«Компания покрывает 20 процентов потребности в энергии за счет газа. Если Берлин откажется от российских энергоресурсов, то нарушатся цепочки поставок, и не только у Bosch», - рассказал он.
Стефан Хартунг отметил, что последствия от такого решения будут намного тяжелее, чем от пандемии коронавируса. ФРГ рискует нанести фатальный удар «промышленной основе своего экономического могущества».
Ранее сообщалось, что в случае отказа Германии от российского голубого топлива европейские страны могут остаться без солнечных панелей.
В ФРГ находится единственный в Европейском союзе завод-производитель структурированного стекла для солнечных панелей. Без газа предприятие остановит свою работу, а европейцы останутся без солнечных панелей и «зеленой энергии».