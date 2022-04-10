Глава Bosch раскрыл последствия отказа ФРГ от российского газа

Глава Bosch Стефан Хартунг в интервью газете Handelsblatt заявил, что отказ Германии от газа из России приведет к остановке производства на заводах группы. Об этом пишет РИА «Новости».

«Компания покрывает 20 процентов потребности в энергии за счет газа. Если Берлин откажется от российских энергоресурсов, то нарушатся цепочки поставок, и не только у Bosch», - рассказал он.

Стефан Хартунг отметил, что последствия от такого решения будут намного тяжелее, чем от пандемии коронавируса. ФРГ рискует нанести фатальный удар «промышленной основе своего экономического могущества».

Ранее сообщалось, что в случае отказа Германии от российского голубого топлива европейские страны могут остаться без солнечных панелей.