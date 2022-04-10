Литовский завод удобрений приостанавливает работу из-за санкций

Литовский завод фосфорных удобрений Lifosa приостанавливает работу с 10 апреля. Оборудование будет временно законсервировано. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на гендиректора предприятия Римантаса Просцявичюса.
В Lifosa работают более тысячи человек. Часть сотрудников продолжит работу в связи с необходимостью обслуживать действующие и неработающие объекты. Судьба остальных пока неясна.
«Компания подготовила четырехмесячный бизнес-план и рассчитывает возобновить производство на пониженных мощностях в мае», — заявил гендиректор завода.
Остановка производства связана с санкциями Евросоюза против косвенного владельца Lifosa.
100% акций компании принадлежит зарегистрированной в Швейцарии группе «Еврохим». В свою очередь 90% ее акций владеет кипрская компания AIM Capital российского бизнесмена Андрею Мельниченко. Его счета были заморожены месяц назад в рамках западных санкций.
При этом «Еврохим» ранее объявил, что Мельниченко вышел из совета директоров с 9 марта и больше не является основным бенефициаром группы.
«Еврохим» — один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений с заводами в России, Бельгии, Казахстане и Литве. Штат сотрудников, работающих в 40 странах, насчитывает более 27 000 человек. Продукция поставляется более чем в 100 стран мира.