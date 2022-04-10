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1 час назад

Литовский завод удобрений приостанавливает работу из-за санкций

Елена Прошина

Литовский завод фосфорных удобрений Lifosa приостанавливает работу с 10 апреля. Оборудование будет временно законсервировано. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на гендиректора предприятия Римантаса Просцявичюса.

Литовский завод удобрений приостанавливает работу из-за санкций
Фото: Wikipedia CommonsWikipedia Commons

В Lifosa работают более тысячи человек. Часть сотрудников продолжит работу в связи с необходимостью обслуживать действующие и неработающие объекты. Судьба остальных пока неясна.

«Компания подготовила четырехмесячный бизнес-план и рассчитывает возобновить производство на пониженных мощностях в мае», — заявил гендиректор завода.

Остановка производства связана с санкциями Евросоюза против косвенного владельца Lifosa.

100% акций компании принадлежит зарегистрированной в Швейцарии группе «Еврохим». В свою очередь 90% ее акций владеет кипрская компания AIM Capital российского бизнесмена Андрею Мельниченко. Его счета были заморожены месяц назад в рамках западных санкций.

При этом «Еврохим» ранее объявил, что Мельниченко вышел из совета директоров с 9 марта и больше не является основным бенефициаром группы.

«Еврохим» — один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений с заводами в России, Бельгии, Казахстане и Литве. Штат сотрудников, работающих в 40 странах, насчитывает более 27 000 человек. Продукция поставляется более чем в 100 стран мира.

Компании,Андрей Мельниченко,Еврохим,ЕС,
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