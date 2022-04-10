Дерипаска прокомментировал идею о «главном по импортозамещению»

Предприниматель Олег Дерипаска заявил на церемонии открытия Первого университетского лицея в Усть-Лабинске, что не следует назначать «начальников по импортозамещению» в российских компаниях. В этом вопросе необходимо ориентироваться на потребности развития бизнеса. Об этом пишет РБК.
«Я считаю — вот есть компании успешные, есть успешные предприниматели, нельзя выдумать какого-то начальника по импортозамещению <...>. Ну есть компании, которые готовы это сделать, нужно принять решение на конкурсной, бесконкурсной основе, предоставить им возможность получить нормальное проектное финансирование. Сейчас бежать некуда предпринимателям, всё — отбегались», - сообщил Дерипаска.
Кроме того, бизнесмен призвал не помогать крупным государственным банкам. Он полагает, что стоит сосредоточиться на помощи тем финансовым организациям, которые находятся в рейтингах на 51-й и следующих позициях.
Дерипаска полагает, что необходимо спокойно относиться к возможным социальным проблемам.
«Ну не работает система. То нам обещали, что эти ЗВР [золотовалютные резервы] — это наше счастье на этот черный или серый день. Серый день пришел — счастье забрали. Очень сложная система, отсутствие долгового рынка, суверенного», - отметил он.
Отмечается, что в начале марта предприниматель предупредил о том, что РФ ждет «жесточайший» трехлетний кризис.