Дерипаска прокомментировал идею о «главном по импортозамещению»

«Я считаю — вот есть компании успешные, есть успешные предприниматели, нельзя выдумать какого-то начальника по импортозамещению <...>. Ну есть компании, которые готовы это сделать, нужно принять решение на конкурсной, бесконкурсной основе, предоставить им возможность получить нормальное проектное финансирование. Сейчас бежать некуда предпринимателям, всё — отбегались», - сообщил Дерипаска.