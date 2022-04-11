Илон Маск передумал входить в совет директоров Twitter

Американский предприниматель, глава Tesla и Space Х Илон Маск, купивший пакет акций социальной сети Twitter, передумал входить в совет ее директоров. Об этом сообщил директор компании Параг Агравал в своем Twitter-аккаунте.

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«Илон решил не входить в наш совет директоров», — говорится в сообщении.

Информация о том, что Маск окажется в числе руководителей Twitter, появилась вскоре после того, как предприниматель сообщил, что приобрел пакет ее акций.