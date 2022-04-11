Société Générale объявила об уходе из России

Компания "Интеррос" приобретет всю долю французской банковской группы Societe Generale в российском Росбанке и его страховом бизнесе. Об этом сообщили в пресс-службе российской инвестиционной компании.
Отмечается, что условия сделки согласованы в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Сделка должна быть закрыта в течение нескольких недель после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов.
При этом Росбанк останется привилегированным партнером Societe Generale в России.
По словам президента "Интерроса" Владимира Потанина, компания рассматривает в качестве приоритета "интеграцию цифровых технологий и продуктов в традиционные банковские сервисы".
В Societe Generale подтвердили, что намерены прекратить свою банковскую и страховую деятельность в России.
На Росбанк приходится 2,8% чистого банковского дохода и 2,7% чистых доходов группы Societe Generale. Росбанк входит в список системно значимых кредитных организаций в России.
"Интеррос" - одна из крупнейших российских инвестиционных компаний, которая была создана в 1990 году. Сейчас инвестиционный портфель "Интерроса" включает в себя активы в сфере металлургии и горнодобывающей промышленности ( "Норникель"), девелопмента и туризма ("Роза Хутор"), фармацевтики ("Петровакс Фарм").