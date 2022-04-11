Société Générale объявила об уходе из России

Компания "Интеррос" приобретет всю долю французской банковской группы Societe Generale в российском Росбанке и его страховом бизнесе. Об этом сообщили в пресс-службе российской инвестиционной компании.

Фото: Reuters Reuters

Отмечается, что условия сделки согласованы в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Сделка должна быть закрыта в течение нескольких недель после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов.

При этом Росбанк останется привилегированным партнером Societe Generale в России.

По словам президента "Интерроса" Владимира Потанина, компания рассматривает в качестве приоритета "интеграцию цифровых технологий и продуктов в традиционные банковские сервисы".

В Societe Generale подтвердили, что намерены прекратить свою банковскую и страховую деятельность в России.

На Росбанк приходится 2,8% чистого банковского дохода и 2,7% чистых доходов группы Societe Generale. Росбанк входит в список системно значимых кредитных организаций в России.