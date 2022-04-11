Крупная шведская компания приостановит бизнес в России

Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson принял решение приостановить бизнес в России на неопределенный срок. Это следует из сообщения компании.
В конце февраля компания объявила об остановке поставок продукции в Россию.
«В конце февраля Ericsson приостановила все поставки клиентам в России. В свете последних событий и санкций Европейского Союза компания теперь приостановит бизнес с клиентами в России на неопределенный срок. Ericsson ведет переговоры с клиентами и партнерами по поводу бессрочной приостановки пострадавшего бизнеса. Приоритетом является сосредоточение внимания на безопасности и благополучии сотрудников Ericsson в России, и они будут отправлены в оплачиваемый отпуск»,— указано в сообщении.
Западные страны ввели масштабные экономические санкции против РФ. Это была реакция на спецоперацию России на Украине. Ряд организаций заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. В частности, о приостановке продаж для российских покупателей сообщили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Это сделали и модные бренды Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, Adidas, Puma и другие крупные компании.