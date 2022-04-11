Крупная шведская компания приостановит бизнес в России

«В конце февраля Ericsson приостановила все поставки клиентам в России. В свете последних событий и санкций Европейского Союза компания теперь приостановит бизнес с клиентами в России на неопределенный срок. Ericsson ведет переговоры с клиентами и партнерами по поводу бессрочной приостановки пострадавшего бизнеса. Приоритетом является сосредоточение внимания на безопасности и благополучии сотрудников Ericsson в России, и они будут отправлены в оплачиваемый отпуск»,— указано в сообщении.